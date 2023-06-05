Собчак рассказала, что Соловьев стоял перед ней на коленях, чтобы она согласилась на интервью

Ведущая российского ТВ и журналистка Ксения Собчак утверждает, что Владимир Соловьев "стоял перед ней на коленях", умоляя поучаствовать в его шоу.

Деталями звездная блондинка поделилась в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, как просто!". Соответствующее видео размещено на Ютуб-канале Собчак.

Ксения Анатольевна согласилась на уговоры коллеги и стала участницей программы Соловьева в апреле 2020 года. Ведущий обещал в качестве ответного жеста прийти на ее шоу, чего в будущем так и не случилось.

Ксения назвала Соловьева "профессиональным кидалой" не только потому, что он не стал участником ее проекта, а еще и потому, что диалог в эфире строился совершенно по иному сценарию, чем было обговорено.