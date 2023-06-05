В недавнем интервью американской газете The Wall Street Journal Владимир Зеленский публично заявил, что Китай "больше и мощнее", чем Россия, поэтому Пекин должен оказать влияние на Москву для скорейшего завершения боевых действий в Украине. Также Зеленский считает, что для такой большой державы недостойно молча наблюдать за российско-украинским конфликтом.

Большинство пользователей китайского интернет-портала Guancha сошлись во мнении, что Владимир Зеленский пытается целенаправленно поссорить правительства России и Китая. Другие же вспомнили, что украинские диверсанты уже осуществляют теракты на территории РФ, из-за чего просьбы Киева о помощи выглядят неуместными.