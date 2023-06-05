Бабкина назвала коллег, отказавшихся ехать в Донбасс с выступлениями, трусами

Надежда Бабкина назвала коллег, ответившим отказом отправиться с выступлениями в Донбасс, трусами.

Своей позицией относительно поведения многих артистов она поделилась в рамках Ютуб-проекта "Эмпатия Мануччи".

Бабкина убеждена, что многие звёзды РФ из отказавшихся ехать с концертами в зону СВО не стали рисковать своей карьерой и репутацией.

Певица заявила, что такие известные личности опасаются, что ошиблись и боятся, что придется извиняться.