Бабкина назвала коллег, отказавшихся ехать в Донбасс с выступлениями, трусами

Надежда Бабкина назвала коллег, ответившим отказом отправиться с выступлениями в Донбасс, трусами.
Своей позицией относительно поведения многих артистов она поделилась в рамках Ютуб-проекта "Эмпатия Мануччи".
Бабкина убеждена, что многие звёзды РФ из отказавшихся ехать с концертами в зону СВО не стали рисковать своей карьерой и репутацией.
Певица заявила, что такие известные личности опасаются, что ошиблись и боятся, что придется извиняться.
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