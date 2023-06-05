Проект Три дня дождя закрыт из-за срыва концерта в Екатеринбурге пьяным солистом Борисовым

Лейбл IZBA закрыл проект "Три дня дождя" после срыва концерта пьяным вокалистом рок-группы Глебом Викторовым. Дело было 4 июня в Екатеринбурге.

Певец, сидя с трудом исполнял композицию, после чего упал на спину и не мог встать сам, пока к нему на помощь не подбегажали организаторы мероприятия.

Представители лейбла сообщили, что проект не будет пока работать, все концерты отменены. Также отмечалось, что Борисов серьезно болен, у него панические атаки, организм его отказывается работать, психика лопнула.

Также представители коллектива извинились перед публикой, заявив, что артист - тоже человек и он болен, ему нужно лечиться.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала прекратить травлю в адрес Викторова, обратив внимание, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем.