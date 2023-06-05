Причина госпитализации Федосеевой-Шукшиной озвучена

Лидию Федосееву-Шукшину в срочном порядке забрали в больницу с таким диагнозом, как ишемический инсульт.
Сейчас медики заняты полным обследованием знаменитости, о чем информирует 5tv.ru.
Ранее сообщалось по поводу госпитализации тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Звезда ледовых шоу, общаясь с корреспондентом 5-tv.ru, сообщила, что не попала в клинику, а людей, распространивших такие данные, она назвала нехорошими людьми.
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