Причина госпитализации Федосеевой-Шукшиной озвучена

16:58 2023-06-05

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина угодила в больницу. Стал известен диагноз знаменитости.

Лидию Федосееву-Шукшину в срочном порядке забрали в больницу с таким диагнозом, как ишемический инсульт.

Сейчас медики заняты полным обследованием знаменитости, о чем информирует 5tv.ru.

Ранее сообщалось по поводу госпитализации тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Звезда ледовых шоу, общаясь с корреспондентом 5-tv.ru, сообщила, что не попала в клинику, а людей, распространивших такие данные, она назвала нехорошими людьми.

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