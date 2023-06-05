Андрей Торхов, известный по сериалу След, ушел из жизни на 68-м году жизни

Известного актера Андрея Торхова не стало в возрасте 67 лет, о чем сообщила пресс-служба Рязанского ТЮЗ, где он выступал.
На сайте учреждения культуры выражаются соболезнования родным и близким артиста.
Знаменитость играл в таких постановках спектаклях, как "Капитанская дочка", "Яра", "Убийство по ошибке" и многих других. Широкой аудитории он знаком по многосерийным картинам "След" и "Законы улиц".
Звезда всегда был большим активистом, уделял много времени общению с молодыми.
Траурная церемонии пройдет 17 июня в 12:00 в Рязанском ТЮЗе,но гражданской панихиды не будет.
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