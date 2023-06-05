Россия заявила о 900 убитых солдат ВСУ во время предпринятого контрнаступления

«Противник не достиг своих целей», — заявил официальный представитель армии Игорь Конашенков: «В результате активных действий группы армий «Восток», ударов люфтваффе и артиллерийского огня противник понес значительные потери в населенных пунктах Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области».

Только на этом участке украинские военные потеряли 300 военнослужащих, сообщил представитель.

Всего за сутки на всех участках фронта было уничтожено более 900 украинских военных.

Украина не подтвердила потери и начало контрнаступления, о чем ранее сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.