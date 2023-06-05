Российский флот не проинформировал НАТО о маневрах в Балтийском море

«Мы не были проинформированы о маневре с российской стороны», — сообщил агентству печати Германии командующий военно-морскими силами быстрого реагирования НАТО адмирал Флотилии Торстен Маркс.

Однако он подчеркнул, что в НАТО это не удивило.

«Конечно, у нас есть очень четкое представление о том, какие действия могут привести к маневренной деятельности»

Наблюдения за последние несколько недель показали, что шла подготовка к учениям, сказал эксперт агентству.

Ранее Балтийский флот России объявил о начале учений с участием 3500 военнослужащих.

Они совпадают с ежегодными военно-морскими учениями Baltops, организованными США, в которых участвуют 50 кораблей и катеров из 19 стран НАТО и Швеции.