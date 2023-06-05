Дачник со стажем рассказал одну хитрость, чтобы вырастить картошку раньше, чем у соседей

Уже с момента посадки все нужно сделать правильно, чтобы потом радоваться скорому урожаю. Грядки устраивайте с юга на север, кусты будут находиться под хорошим освещением.

Борозды проделываем через 70 см друг от друга. Клубни высаживаем с интервалом в 30 см. В глинистый грунт глубоко не заделываем - на 4-5 см.

Если у вас суглинки, то можно углубить на 6-7 см.

Удобрения вносятся при перекопке огорода весной. Если вы этот момент упустили, то можно добавить питательный состав при посадочных работах в каждую лунку.

Потом подкармливаем картошку под корень под каждый куст, вносим первый раз столовую ложку азофоски, добавляя к ней чайную ложку калийного удобрения, но без хлора.

Вместо минеральных удобрений можно порекомендовать любителям органики вносить перегной и древесную золу.

Также подкармливаем под корень для каждого куста индивидуально. При этом немного заглубляем удобрение вокруг куста.

В остальном правила ухода несложные, если сухо и жарко - полить, в остальное время иногда рыхлить междурядья, полоть, окучивать.