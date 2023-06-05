SEC подал в суд на Binance из-за обхода установленных в США правил

Группу и ее генерального директора Чанпэна Чжао обвиняют в обходе действующих в США правил.

Согласно документу, поданному в федеральный суд в Вашингтоне, Binance разрешила жителям США использовать свою платформу Binance.com, несмотря на то, что компания не была зарегистрирована властями США.

В Соединенных Штатах группа Binance имеет отдельную американскую организацию под названием Binance US, но регуляторы США подозревают глобальную организацию в незаконном взаимодействии с гражданами США.

По данным SEC, Binance знала, что некоторые из них торгуют на платформе Binance.com. Агентство также обвиняет Чжао в том, что он вводил инвесторов в заблуждение относительно проверок рынка.