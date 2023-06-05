Испания: трое туристов пострадали после нападения горного козла

Воинственный козел чуть не стал причиной их гибели.

Трех туристов из Северной Европы несколько дней назад пришлось госпитализировать в провинции Гранада (Испания) после нападения горного козла во время прогулки в горах.

Как сообщает 7sur7.be, черпающий информацию из местных СМИ, двойной инцидент произошел в воскресенье, 28 мая, в горном районе Альпухаррас, расположенном на юго-востоке Пиренейского полуострова.

Бельгийские СМИ указывают, что первое нападение произошло около 15:00 на крутой тропе, где 64-летняя голландская туристка оказалась лицом к лицу с горным козлом.

Животное ударило ее рогами, та отлетела в сторону обрыва, и упала вниз с 20-метровой высоты.

Несчастная сломала запястья и после нескольких часов криков о помощи ее наконец услышал пастух, который связался со службами экстренной помощи.

В то время, когда проводились спасательные мероприятия, чтобы помочь путешественнику, спасателям поступил вызов о второй атаке горного козла в том же районе.

На этот раз мишенью одного и того же животного стали два бельгийских туриста. По данным 7sur7.be, один из пострадавших потерял сознание после нападения, а другому удалось убежать и позвать на помощь.