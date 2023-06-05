Чай в пакетиках вреден, если заваривать и выбирать его неправильно

Сам измельченный чайный лист в пакетиках безвреден, если только туда не добавлять ароматизаторов и красителей. Опасность же представляет сам пакетик.

Обратите внимание при покупке, какой пакетик вы кладете в чашку. Стоит отказаться от так называемых пирамидок.

Дело в том, что они изготовлены из пластика. В 2019 году было проведено исследование. Ученые выяснили, что при заваривании в напиток попадают наночастицы пластика. Поэтому отдать предпочтение лучше бумажным пакетикам.