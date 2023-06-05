Бербок продвигает общую позицию против России в Бразилии

«Я решительно выступала за то, чтобы мы могли строить наше будущее вместе в условиях мира во всем мире только в том случае, если мы объединимся», — заявила политик в понедельник в Бразилиа.

Поэтому, по ее словам, настолько важно, чтобы такие страны, как Бразилия, также подняли свой голос в пользу «применения международного права в эти трудные времена».

Бразилия — единственная страна в группе государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), осудившая войну России во всех резолюциях ООН.

Однако президент Луис Инасиу Лула да Силва явно не на стороне Украины.

Он выступает за международное посредничество через «клуб мира», в который, как считается, входят Индия, Индонезия и Китай.