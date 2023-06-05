Арбенина перенесла все выступления на вторую половину июня из-за плохого самочувствия

Все выступления популярного рок-коллектива "Ночные снайперы" перенесены на вторую половину июня из-за плохого состояния здоровья вокалистки группы Дианы Арбениной, о чем сама артистка информировала в своем Телеграм-канале.

Исполнительница выразила надежду, что очень скоро ее состояние улучшиться и она сможет снова выступать, а пока она не может работать в привычном режиме.

Арбенина заверила, что новые даты будущих выступлений будут озвучены в ближайшее время.

Ранее стало известно,что концерт Арбениной в Краснодаре не состоится. Мероприятие было назначего на 12 июня.