Немецкие студенты создали гоночный автомобиль на солнечной энергии, способный развивать 130 км/ч

Они хотят принять участие в соревнованиях Bridgestone World Solar Challenge в Австралии в октябре на платформе, которая может развивать скорость до 130 км/ч.

Маршрут гонки пролегает через всю страну на 3022 километра.

В 2019 году студенческая команда заняла 6-е место из 50 университетских команд со всего мира в этой солнечной гонке на автомобиле-предшественнике.

Кроме того, команда «Зонненваген» на данный момент является чемпионом Европы.

Как отмечают создатели, большая площадь позволяет установить необходимое количество солнечных батарей на этом гоночном автомобиле, окрашенном в белый цвет.

Плоский автомобиль имеет очень узкую кабину водителя и форму стрелы.

«Аккумулятора хватает на 600 километров», — сообщил Клеменс Одендаль, отвечающий за маркетинг. Модель является уже четвертым экземпляром, построенным студентами.

51 студент-участник из RWTH и Ахенского университета прикладных наук разработали автомобиль за полтора года.

В нем приняли участие студенты 15 курсов, в том числе будущие инженеры-механики, инженеры-технологи и инженеры-электрики.

Благодаря большому количеству спонсоров, практически вся команда разработчиков отправится в Австралию.