Немецкие студенты создали гоночный автомобиль на солнечной энергии, способный развивать 130 км/ч

Они хотят принять участие в соревнованиях Bridgestone World Solar Challenge в Австралии в октябре на платформе, которая может развивать скорость до 130 км/ч.
Маршрут гонки пролегает через всю страну на 3022 километра.
В 2019 году студенческая команда заняла 6-е место из 50 университетских команд со всего мира в этой солнечной гонке на автомобиле-предшественнике.
Кроме того, команда «Зонненваген» на данный момент является чемпионом Европы.
Как отмечают создатели, большая площадь позволяет установить необходимое количество солнечных батарей на этом гоночном автомобиле, окрашенном в белый цвет.
Плоский автомобиль имеет очень узкую кабину водителя и форму стрелы.
«Аккумулятора хватает на 600 километров», — сообщил Клеменс Одендаль, отвечающий за маркетинг. Модель является уже четвертым экземпляром, построенным студентами.
51 студент-участник из RWTH и Ахенского университета прикладных наук разработали автомобиль за полтора года.
В нем приняли участие студенты 15 курсов, в том числе будущие инженеры-механики, инженеры-технологи и инженеры-электрики.
Благодаря большому количеству спонсоров, практически вся команда разработчиков отправится в Австралию.
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