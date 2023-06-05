Волочкова сообщила, сколько раз Джигурда был в зоне проведения спецоперации

Анастасия Волочкова сообщила в интервью NEWS.ru, что актер Никита Джигурда не первый раз посещает зону СВО.

Балерина утверждает, что Джигурда был в Донбассе даже в свой рождения, когда ему стукнуло 62 года. 27 марта артист отмечал свой праздник.

Также был он на территории проведения военных действий и 6 апреля.

И сейчас друг Волочковой находится в зоне проведения спецоперации, а на его страничке в запрещенной сегодня в РФ Сети появились его фото в военной форме.