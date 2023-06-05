Фомин убежден, что Гурцкой обязательно нужен новый мужчина

Митя Фомин сообщил, что думает о ситуации с Дианой Гурцкой, потерявшей горячо любимого супруга 20 мая текущего года.

Фомин не сомневается, что знаменитости просто необходим новый мужчина ради сына-подростка Константина.

Музыкант не забыл выразить соболезнования своей коллеге в связи с кончиной мужа.

Солист "Hi-Fi" уверен, что Гурцкая не будет долго носить траур, так как она обязательно найдет в себе силы двигаться дальше.