Фомин убежден, что Гурцкой обязательно нужен новый мужчина

Митя Фомин сообщил, что думает о ситуации с Дианой Гурцкой, потерявшей горячо любимого супруга 20 мая текущего года.
Фомин не сомневается, что знаменитости просто необходим новый мужчина ради сына-подростка Константина.
Музыкант не забыл выразить соболезнования своей коллеге в связи с кончиной мужа.
Солист "Hi-Fi" уверен, что Гурцкая не будет долго носить траур, так как она обязательно найдет в себе силы двигаться дальше.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__