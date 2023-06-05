Поляки не хотят сдавать квартиры украинским беженцам

AI утверждает, что к ним неоднократно обращались беженцы, которые утверждали, что сталкиваются с проблемами при попытке арендовать жильё.

Причиной является мнение о том, что их нельзя выселить, если, например, у них есть задолженность по квартплате.

Это действительно так, правда, мера касается родителей-одиночек, беременных женщин и инвалидов.

Кроме того, активисты организации указывают на злоупотребления со стороны владельцев квартир, которые сдают их украинцам.

По их словам, «очень часто нет письменных договоров» на аренду, а есть только устная договорённость.

Они также заявляют, что собственники квартир очень часто открыто нарушают закон, внезапно приезжая без соглашения, чтобы проверить жильё, или повышая арендную плату в течение месяца.

В организации AI, конечно, очень обеспокоены таким положением дела и даже опубликовали список рекомендаций польскому правительству.

Среди них, безусловно, увеличение финансирования фондам и усиление деятельности, направленной на минимизацию риска бездомности среди беженцев из Украины.