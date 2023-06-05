Американка смогла дважды выиграть в лото несколько миллионов за 10 лет

Она выиграла не менее 2 млн долларов, сообщает канал Fox8Live, транслируемый Capital.

В 2013 году мать, которая регулярно пыталась попытать счастья в лотерее, уже выиграла 100 000 долларов в скретч-карте.

Близкие считали, что она будет этим довольна, но американка продолжала регулярно играть и снова выйграла.

Однако она не сразу поняла, что сорвала куш.

Поцарапав свой билет «Instant Prize Crossword», американский эквивалент мгновенной лотереи, женщина сначала подумала, что выиграла 2000 долларов, но, когда собиралась забрать свой приз в магазине, где она купила билет, она узнала очень радостную новость, ей нужно было добавить к сумме несколько нулей.

Победительница считает новый выигрыш «огромным благословением»: она сможет оплачивать свои счета, выплачивать ипотеку и финансировать учебу своих дочерей.