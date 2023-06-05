Главе Leon Cycle предъявили обвинение и заключили под стражу во Франции

Этот 43-летний китайский предприниматель специализируется на электрических велосипедах.

По словам источника, близкого к делу, бизнесмен был арестован в прошлую среду таможенниками из Службы финансовых судебных расследований (SEJF), а затем помещен под стражу.

Позже судья вынес постановление об аресте предпринимателя.

Le Parisien утверждает, что Лиджун Д. «подозревается во внедрении системы обхода таможенных пошлин с 2018 года за ущерб, оцененный в 26 миллионов евро».

Представитель европейской прокуратуры подтвердил AFP арест гражданина Китая и причину его обвинения.