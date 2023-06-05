ЕС продлил запрет на ввоз зерна из Украины в 5 стран Европы до 15 сентября

Вечером понедельника, 5 июня, официальный сайт Европейского союза опубликовал документ, в котором сообщается о решении Брюсселя продлить ограничения на ввоз украинских сельскохозяйственных культур в Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию и Словакию. Известно, что данные ограничения продлены до 15 сентября 2023 года.

Характерно, что решение Еврокомиссии об ограничении на ввоз зерна из Украины в пять стран ЕС было принято после того, как главы Минсельхозов данных государств адресовали коллективное письмо с соответствующей просьбой. Урсуле фон дер Ляйен.