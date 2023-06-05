Небензя: Россия исполняет пять пунктов Гросси по безопасности ЗАЭС

5 июня постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что ранее глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси предложил план из пяти пунктов для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. По словам Небензи, Россия соблюдает все пять предложенных Гросси пунктов без принятия дополнительных резолюций.

Также Василий Небензя отметил, что в МАГАТЭ отказываются учитывать, откуда снаряды летят на Запорожскую АЭС, в то время как украинские войска продолжают обстреливать окрестности данного объекта.