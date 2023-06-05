Картина Пикассо продана в Кёльне за 3,4 миллиона евро

«Предложение превзошло все ожидания», — заявила представитель аукционного дома Van Ham в понедельник вечером.

Участник аукциона по телефону из Швейцарии представил самую высокую цену. Оценочная стоимость составляла от 1,5 до 2,5 миллионов евро.

На крупноформатной поздней работе показаны столь характерные для Пикассо (1881–1973) сдвинутые перспективы: профиль и фронтальный вид переплетаются.

Цвет изображения сводится к желтым и серым тонам.

На картине 1971 года изображена вторая жена Пикассо, Жаклин Рок (1927-1986), Пикассо написал в общей сложности 400 портретов своей партнерши, которая была младше его на 46 лет.