Лукашенко заявил о массовых подделках белорусских товаров

Во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алимхановым белорусский лидер отметил, что республика готова наращивать поставки товаров в этот российский регион.

При этом Лукашенко подчеркнул, что бренд «Зроблена ў Беларусі» массово подделывают, поскольку он пользуется популярностью в РФ.

Он пояснил, что в ближайшее время будет проведена работа, чтобы исключить поставки подделок в Россию.

По его словам, продукция белорусского аграрного сектора отличается высоким качеством, а в перспективе в Калининградской области можно будет открыть собственные производства.