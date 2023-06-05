В Таиланде рассчитывают на прибытие миллиона туристов из России

Региональный директор Туристического управления Таиланда Тирасин Тапен утверждает, что по итогам года страна примет 25-30 млн туристов.

Ожидается, что около миллиона из них будут россиянами. В 2019 году в Таиланде побывали 40 млн туристов, из них немногим менее 1,5 млн – из России.

Тапен обратил внимание на нехватку русскоязычных гидов в Таиланде, поскольку многих из них за время пандемии нашли себе другую работу.

В связи с этим местных гидов будут обучать русскому языку, а в гостиницах все вопросы по-прежнему будут решать гиды принимающей стороны.