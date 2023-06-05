В Таиланде рассчитывают на прибытие миллиона туристов из России

Региональный директор Туристического управления Таиланда Тирасин Тапен утверждает, что по итогам года страна примет 25-30 млн туристов.
Ожидается, что около миллиона из них будут россиянами. В 2019 году в Таиланде побывали 40 млн туристов, из них немногим менее 1,5 млн – из России.
Тапен обратил внимание на нехватку русскоязычных гидов в Таиланде, поскольку многих из них за время пандемии нашли себе другую работу.
В связи с этим местных гидов будут обучать русскому языку, а в гостиницах все вопросы по-прежнему будут решать гиды принимающей стороны.
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