Добытые незаконным путем окаменелости динозавров возвращены

Окаменелость динозавра Ubirajara jubatus прибыла в Бразилию в воскресенье, сообщило Министерство науки страны.
Представители Министерства науки, Министерства иностранных дел, посольства Германии и Университета Карири в тот же день открыли ящики и осмотрели материал.
«Министерство науки приложило все усилия, чтобы возвращение Убираджары стало возможным. Однако без мобилизации бразильского научного сообщества мы не добились бы успеха. Правительство Германии выслушало наши просьбы, и вместе мы добились этой победы», — заявил министр науки, технологий и социального развития Инасио Арруда.
Ubirajara jubatus относится к меловому периоду и жил от 110 до 115 миллионов лет назад.
Хищник ростом всего около одного метра считается первым пернатым, но нелетающим динозавром в южном полушарии.
Окаменелость была найдена в карьере в штате Сеара на северо-востоке Бразилии и доставлена в Германию в 1995 году.
Совсем недавно она принадлежала коллекции Музея естественной истории в Карлсруэ.
Эксперты в Бразилии заявили, что ископаемое было незаконно вывезено из страны.