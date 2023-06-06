Пригожин назвал «фантастикой» заявления Конашенкова на брифингах МО РФ

В ночь на вторник, 6 июня, пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что при попытке наступления ВСУ на Южнодонецком направлении российские войска ликвидировали 1500 украинских солдат и 8 танков Leopard немецкого производства.

По мнению основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявление Конашенкова не соответствует действительности и является "фантастикой", поскольку для уничтожения такого количества бойцов армии Украины линия интенсивные бои в зоне СВО должны были растянуться на 150 километров, чего не произошло.