В зоопарке Хьюстона 12 слонов каждый день занимаются йогой

Смотритель учит животных стоять на задних и на передних лапах, тренируя таким способом их гибкость.

Продолжительность занятия варьируется от 30 секунд до 5 минут, а для пожилых слонов предусмотрено две тренировки в день.

Смотритель зоопарка утверждает, что самая гибкая здесь 40-летняя слониха Тесс. Она весит почти 3 тонны, но умеет поднимать тело на передние лапы и делать другие упражнения.

За участие каждый слон получает угощение. Но любой из них может просто уйти, если устанет или не захочет заниматься.