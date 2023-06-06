ВОЗ хочет ввести во всем мире COVID-сертификат по образцу Евросоюза

Предполагается, что это станет началом создания цифровой сети сертификации здоровья под эгидой ВОЗ.

Согласно официальному заявлению Всемирной организации здравоохранения, уже сейчас там перенимают опыт Евросоюза по созданию цифровых COVID-сертификатов.

Такая система была создана в ЕС в 2021 году по инициативе Еврокомиссии. Это было необходимо для упрощения передвижения людей во время пандемии коронавируса.

Сертификат выдавали в случае прохождения полной вакцинации, после перенесенного заболевания или при наличии отрицательного теста на COVID.