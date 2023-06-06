Депутаты Бундестага требуют трудоустроить больше беженцев

Это стало бы «огромным и долговременным вкладом в облегчение бюджета», — сказал заместитель председателя фракции Союза Матиас Мидделберг.

По его подсчетам 100 000 беженцев, которые при устройстве на работу не нуждались бы в государственной поддержке и вместо этого платили бы в налоговые фонды и фонды социального обеспечения, «облегчили бы федеральный бюджет и фонды социального обеспечения на два-три миллиарда евро в год».

«Неконтролируемая иммиграция убежища в Германию теперь должна быть замедлена быстро и устойчиво», - потребовал Мидделберг.

Он отметил, что нагрузки на федеральный бюджет и без того колоссальные и исчисляются десятками миллиардов ежегодно.