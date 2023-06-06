ВС России смогли остановить еще одно крупное наступление на Донбассе

«Понеся накануне тяжелые потери, киевский режим реорганизовал остатки 23-й и 31-й бригад в отдельные сводные части, которые продолжили свои наступательные действия», - говорится в сообщении Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Сухопутные войска и авиация России нанесли поражение украинским войскам ракетами, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.

В понедельник Украина отвергла заявление России о начале контрнаступления в ДНР, но эксперты утверждают о попытке прорыва.

Как ранее отмечали в Минобороны России, на участке фронта на Донбассе и в Запорожье, ВСУ предприняли попытки крупного наступления.

В результате было уничтожено свыше 900 человек живой силы противника.