Турецкие авиалинии получат крупнейший заказ в истории авиации

Турецкие авиалинии намерены подписать заказы на 600 реактивных лайнеров в течение двух месяцев, заявил в понедельник ее председатель, что станет крупнейшим заказом в истории гражданской авиации.

Авиакомпания ведет переговоры с Boeing и Airbus о приобретении 400 узкофюзеляжных самолетов 737 MAX и A320neo, а также 200 гигантских самолетов, таких как Boeing 787 и 777 и Airbus A350, рассказал Ахмет Болат на пресс-конференции Генеральной ассамблеи Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Стамбуле.

Это позволит Turkish Airlines увеличить свой флот до более чем 800 самолетов в течение десяти лет по сравнению с 435 в настоящее время, подчеркнул Ахмет Болат, чья компания занимается всесторонним развитием перелетов, особенно в направлении Африки и Азии.