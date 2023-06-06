Из-за наводнений на Гаити 42 человека погибли и 11 пропали без вести

Плохая погода вызвала крупные наводнения и оползни в семи из десяти департаментов страны, которые уже погрузились в гуманитарный кризис, вызванный бандитизмом.

По данным ООН, которая со своей стороны насчитывает 15 погибших и 8 пропавших без вести, дожди затронули 37 000 человек и вызвали перемещение 13 400 человек.

Город Леоган, расположенный в 40 км к юго-западу от столицы Порт-о-Пренс, особенно пострадал от наводнения трех рек. Согласно первому отчету о помощи, там погибло не менее 20 человек.

Наводнения также причинили значительный материальный ущерб по всей стране, разрушив сотни домов и повредив несколько дорог.

«Хотя это не циклон и не тропический шторм, ущерб, наблюдаемый в пострадавших районах, значителен », — заявил в пресс-релизе координатор гуманитарной деятельности ООН на Гаити Жан-Мартин Бауэр.

В ответ премьер-министр Ариэль Анри активировал Национальный оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (NEOC).