Бразилия: Лула объявляет о новом плане против вырубки лесов в Амазонии

«Бразилия, в частности, благодаря лесам Амазонки, имеет большое значение для климатического баланса планеты (...), предотвращение вырубки лесов Амазонки также помогает уменьшить глобальное потепление», — сказал Лула во время приема в президентском дворце в Бразилиа.

План знаменует собой возвращение «приоритетов после четырех лет безразличия и заброшенности», добавил он по случаю Всемирного дня окружающей среды.

Президент сослался на мандат бывшего лидера Жаира Болсонару во время работы которого среднегодовая вырубка лесов увеличилась на 75 % по сравнению с предыдущим десятилетием.

Объявленный Лулой план возобновляет программу, созданную в 2004 г. во время его первого президентства (2003–2006 гг.), но приостановленную Болсонару.