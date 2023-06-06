Садальский убит горем из-за смерти Лилиты Озолини, сыгравшей главную роль в картине Долгая дорога в дюнах

Станислав Садальский разместил в своем блоге публикацию, где выразил горечь утраты по поводу смерти советской и латышской актрисы Лилиты Озолини.

Ее не стало в Латвии вчера, 5 июня. Знаменитости было 75 лет. Печальная новость появилась в социальных сетях работников родного театра покойной "Дайлес". О причинах кончины звезды экрана и сцены ничего не сообщается.

Садальский назвал Озолиню самая красивой, женственной актрисой СССР.

Самая известная роль артистки - Марта в "Долгой дороге в дюнах". Картина увидела свет в 1980 году.