На границе с Мексикой американские силовики отталкивают тысячи мигрантов

Это первый пограничный инцидент такого масштаба с момента окончания 11 мая действия «Раздела 42».

Связанная с пандемией мера за последние три года позволяла Соединенным Штатам оперативно возвращать безвизовых мигрантов в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

На смену этим правилам пришла новая система с ограничениями права на убежище.

Дарли Меркадо, венесуэлка, путешествующая со своей семьей, рассказала журналистам, что они решили пересечь границу после того, как дневной шторм разрушил их палаточный лагерь.

Они добрались до конца моста, но столкнулись с силовиками из Соединенных Штатов со щитами.

«Мой муж спросил их, есть ли у них жены, есть ли у них дети, но охранники сказали «нет» и оттолкнули нас», — рассказала она, вернувшись на территорию Мексики.

По сообщениям местных СМИ, сотни мигрантов, в основном венесуэльцев, гондурасцев и сальвадорцев, пытались попасть таким путем в США.

На видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как мигранты продвигаются группами, толкаясь и крича, по узкому крытому мосту, ведущему в Браунсвилл, штат Техас.

Одни везли маленьких детей, других сопровождали подростки, которых они пытались защитить своим телом.

Мексиканские власти попытались закрыть переход, но не смогли обеспечить операцию.