Супруг Катиной Спиридонов написал завещание в пользу своей избранницы

Лена Катина окружена любовью и заботой, но, к сожалению, не все так безоблачно. Ее муж, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, страдает от рака щитовидной железы. Сейчас заболевание удалось купировать.

Предприниматель заранее подумал о судьбе любимой женщины (еще до свадьбы), завещав ей свое имущество.

Катина предложила супругу составить брачный контракт, чтобы при расставании не было никаких разборок, но избранник певицы заявил, что доверяет ей полностью и составил завещание в ее пользу.

Для Дмитрия главное, чтобы его любимая женщина и наследник, который вот-вот родится, ни в чем не нуждались. По этой причине он обеспечил Лене безбедное существование.