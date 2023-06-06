Волочкова убеждена, что Шаляпин идеальный для нее мужчина

Анастасия Волочкова заявила, что больше не намерена употреблять горячительные напитки. Об этом она объявила, появившись в видео с исполнителем Прохором Шаляпиным.

Отказ от спиртного - неединственное, на что Волочкова обратила внимание. Она похвалила Шаляпина, заявив, что составляет вместе с ним "прекрасную пару".

Такое внимание к персоне исполнителя привлекло поклонников, которые заинтересовались отношениями знаменитостей.

Ранее фолловеры балерины переживали за чрезмерное употребление Волочковой алкогольных напитков и ее душевное состояние.