Волочкова убеждена, что Шаляпин идеальный для нее мужчина

Анастасия Волочкова заявила, что больше не намерена употреблять горячительные напитки. Об этом она объявила, появившись в видео с исполнителем Прохором Шаляпиным.
Отказ от спиртного - неединственное, на что Волочкова обратила внимание. Она похвалила Шаляпина, заявив, что составляет вместе с ним "прекрасную пару".
Такое внимание к персоне исполнителя привлекло поклонников, которые заинтересовались отношениями знаменитостей.
Ранее фолловеры балерины переживали за чрезмерное употребление Волочковой алкогольных напитков и ее душевное состояние.
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