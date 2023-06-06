Антонов, госпитализированнный с сердечным приступом, сбежал из больницы

Исполнитель и композитор Юрий Антонов угодил в клинику с сердечным приступом, но выписался раньше, так как хотел проконтролировать ремонт у себя дома, о чем информирует Телеграм-канал Mash.

Госпитализировали артиста 17 мая с гипертензивной болезнью с поражением сердца. Медики стабилизировали состояние знаменитости, купировав приступ.

Композитору было рекомендовано понаблюдаться в больнице, но тот наотрез отказался.

Антонов переживал, что бригада строителей "не то покрасит и не там положит плитку".