Во Франции ежегодно стерилизуют 500 женщин-инвалидов

С тех пор она приняла более 700 пациентов и получила полдюжины просьб о стерилизации инвалидов под опекой, «чаще всего от родителей», подчеркивает акушерка, которая всегда пытается их отговорить и предложить им «менее жестокие и окончательные меры».

Во Франции, как и в остальной Европе, эта практика почти не упоминается.

«Мы подозреваем, что, вероятно, стерилизация проводится без реального согласия по просьбе семей, которые договариваются с гинекологом», — заявляет доктор Катрин Рей-Кинио, медицинский советник Регионального агентства здравоохранения Иль-де-Франс.

Euronews отправил запрос во все французские региональные агентства здравоохранения, которые не пожелали делиться своими данными.

Единственная официальная статистика, собранная на национальном уровне, датируется 1998 годом и согласно отчету Генеральной инспекции социального сектора (ИГАС), ежегодно около 500 женщин-инвалидов подвергаются перевязке маточных труб.