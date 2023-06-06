RNSA: пыльца стала причиной того, что аллергия становится все более тяжелой

Если сегодня от воздействия пыльцы страдают 20% детей в возрасте от 9 лет и 30% взрослых, то, по мнению экспертов, уже к 2050 году половина населения Франции может заболеть сезонным ринитом.

К сожалению, специалисты уже ожидают, что в ближайшие годы кризисы будут более интенсивными.

«Солнечные погодные условия и высокие температуры будут способствовать выбросу и рассеиванию пыльцы трав в воздухе», — подчеркивает RNSA, добавляя, что «только редкие ливни смогут дать временную передышку аллергикам».

По мнению некоторых специалистов, климатические изменения не только делают пыльцу более аллергенной, но и, по-видимому, являются причиной более тяжелых аллергических реакций во Франции, которые иногда могут привести к госпитализации, предупреждает аллерголог Софи Силькре-Грие.

Добавьте к этому тот факт, что сезоны пыльцы могут быть намного длиннее под влиянием глобального потепления.

Кроме того, такие факторы, как загрязнение воздуха, могут усугубить симптомы у пострадавших.