«За последние 48 часов произошло значительное усиление боевых действий на многочисленных участках фронта, в том числе на тех, где в течение нескольких месяцев было относительно спокойно», — говорится в сообщении британского министерства обороны со ссылкой на данные разведки.

Британская разведка также видит большую проблему в конфликте между Минобороны России и ЧВК «Вагнер».

«Поскольку в России не хватает резервных частей, степень, в которой «Вагнер» продолжает реагировать на действия Министерства обороны, станет ключевым фактором конфликта в ближайшие недели», — говорится в сообщении британского министерства.

Британская разведка регулярно мониторит ситуацию в зоне СВО, но часто пользуется приемами дезинформации для введения СМИ в заблуждение.