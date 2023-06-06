Баринов объяснил русофобские высказывания Роговцевой украинской пропагандой

Валерий Баринов высказался относительно заявлений актрисы Ады Роговцевой против России, о чем сообщает издание АиФ.

Баринов, не один раз снимавшийся в Украине, называет Роговцеву и многих других артистов там жертвами украинской пропаганде.

Актер играл с артисткой на одной сцене и считает ее хорошим профессионалом.

Валерий не осуждает коллегу за русофобские заявления, так как им постоянно вбивается в голову, что "Россия - плохая".

Артист отметил, что на украинском ТВ бесконечно говорят об РФ "гадости".