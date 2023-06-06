Раньше всех снять урожай томатов: какие оригинальные советы помогут достигнуть такой цели

Если томаты поразила фитофтора, надо сразу же удалить и уничтожить пораженные кисти и растения. Инфицированные плоды можно спасти от порчи, если опустить их на пару минут в теплую (около 60 градусов С) воду.

Чтобы предупредить заболевание, необходимо регулярно проветривать теплицу: важно, чтобы воздух там был сухим, и на поверхности не появлялся конденсат. Поливать кусты томатов следует только под корень.

Ускорить созревание плодов поможет такой метод: на кисти надо надеть полиэтиленовые пакеты, предварительно проделав там отверстия. Защитить от болезни и ускорить созревание плодов поможет также обработка настоем чеснока.

Для ее приготовления надо взять 1 ст.измельченных зубчиков чеснока, 1 г марганцовки. Все это залить 10 л воды. На 1 кв.м посадок надо 2 с половиной литра такого состава.

В период массового созревания можно использовать "Фитоспорин-М" или "Экосил".