Антонов рассказал о своем попадании в больницу с сердечным приступом

Юрий Антонов высказался на предмет своей госпитализации в одну из столичных больниц.
Музыкант сообщил, что в настоящее время пребывает дома.
Антонов находится "в кругу своих животных". 78-летний звезда сцены успокоил поклонников, что предварительный диагноз не подтвердился.
Ранее сообщалось, что композитор попал в больницу с сердечным приступом. Оказывается, в учреждение здравоохранения Антонов угодил еще 17 мая. Медики поставили знаменитость на ноги.
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