Антонов рассказал о своем попадании в больницу с сердечным приступом

Юрий Антонов высказался на предмет своей госпитализации в одну из столичных больниц.

Музыкант сообщил, что в настоящее время пребывает дома.

Антонов находится "в кругу своих животных". 78-летний звезда сцены успокоил поклонников, что предварительный диагноз не подтвердился.

Ранее сообщалось, что композитор попал в больницу с сердечным приступом. Оказывается, в учреждение здравоохранения Антонов угодил еще 17 мая. Медики поставили знаменитость на ноги.