Супруга Михалкова сообщила, что режиссер приступил к работе после обследования в больнице

Супруга Никиты Михалкова Татьяна информировала, что кинодеятель уже трудится после того, как прошел плановое обследование своего здоровья.

В больницу режиссер лег 2 июня для того, чтобы проверить здоровье, о чем и сообщила его жена.

Напомним, что в январе текущего года Никита Сергеевич серьезно заболел и находился в больнице. Выписан он был 24 января.

Медики настоятельно рекомендовали кинодеятелю следить за своим здоровьем.