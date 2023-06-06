Супруга Михалкова сообщила, что режиссер приступил к работе после обследования в больнице

Супруга Никиты Михалкова Татьяна информировала, что кинодеятель уже трудится после того, как прошел плановое обследование своего здоровья.
В больницу режиссер лег 2 июня для того, чтобы проверить здоровье, о чем и сообщила его жена.
Напомним, что в январе текущего года Никита Сергеевич серьезно заболел и находился в больнице. Выписан он был 24 января.
Медики настоятельно рекомендовали кинодеятелю следить за своим здоровьем.
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