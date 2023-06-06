Супруга Михалкова сообщила, что режиссер приступил к работе после обследования в больнице

13:13 2023-06-06

Жена именитого режиссера Никиты Михалкова Татьяна информировала, что муж уже трудится на поприще киноиндустрии после прохождения медицинского обследования.

Супруга Никиты Михалкова Татьяна информировала, что кинодеятель уже трудится после того, как прошел плановое обследование своего здоровья.

В больницу режиссер лег 2 июня для того, чтобы проверить здоровье, о чем и сообщила его жена.

Напомним, что в январе текущего года Никита Сергеевич серьезно заболел и находился в больнице. Выписан он был 24 января.

Медики настоятельно рекомендовали кинодеятелю следить за своим здоровьем.

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