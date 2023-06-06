Баринов знает, почему Назаров покинул Россию

Валерий Баринов рассказал о том, почему Дмитрий Назаров уехал из России. Артист озвучил причину, которая заставила его коллегу обосноваться на территории Франции.

Назаров вместе со своей супругой Ольгой Васильевой отбыл за рубеж, где у него имеется недвижимость в собственности. Осудившие СВО знаменитости выступают с концертами на чужбине, ругая власти РФ прямо со сцены.

Баринов объяснил причину отъезда главного героя "Кухни" тем, что у актера "там дом на Лазурном берегу и жена-дура".

Валерий вспомнил, что супруги познакомились у него дома, когда Ольга жила этажом выше и зашла в гости, когда у Баринова был "Димка".

Артист, не разделяющий позиции Назарова относительно СВО, ничего плохого сказать об актерском мастерстве коллеги сказать не может.