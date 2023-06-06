Остин не упомянул СССР, говоря о победе над нацизмом во Второй мировой войне

6 июня министр обороны США Ллойд Остин поздравил ветеранов Второй мировой войны с годовщиной высадки антигитлеровской коалиции в Нормандии, отказавшись говорить о вкладе СССР в победе над нацизмом. По словам Остина, в освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков принимали участие лишь граждане Соединённых Штатов, Франции, Австралии, Британии и Канады.

Также Ллойд Остин сообщил, что во время празднования пятидесятой годовщины высадки союзников в Нормандии он лично прибыл в регион, совершив прыжок с парашютом.