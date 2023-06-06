Елена Зайцева пожаловалась, что ее сестра Татьяна сломала ей личную жизнь

Елена Зайцева сообщила, что ее сестра Татьяна сломала ей личную жизнь. Исполнительница обвинила сестру-близняшку в своих разводах с обоими мужьями.

Татьяна отрицает свою вину, напомнив близкой родственнице, что та была на седьмом небе от счастья, когда рассталась со вторым супругом.

Зайцевы участвовали в шоу Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись" на НТВ.

Елена убеждена, что они с Татьяной "мешают друг другу", когда речь заходит об отношениях с мужчинами.

Стоит отметить, что обе сестры успели выйти замуж по 2 раза.