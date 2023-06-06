Пекин и Москва провели воздушное патрулирование над морями Японии и Восточного Китая

«Две армии провели свое шестое совместное воздушное патрулирование в соответствии с годовым планом военного сотрудничества между Китаем и Россией», — сообщило информационное агентство Chine nouvelle со ссылкой на министерство обороны Китая.

В пресс-релизе не приводится никаких других подробностей о характере задействованных самолетов, их траектории или их местонахождении в этих больших морских пространствах, расположенных между Корейским полуостровом, Японией, Китаем и островом Тайвань.

Это шестое совместное китайско-российское воздушное патрулирование в этом районе с 2019 года.